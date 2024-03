Victoria Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An drei Tagen gab es hauptsächlich positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Victoria. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Victoria mit einer Rendite von -54,61 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hatte in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -6,2 Prozent, wobei Victoria mit 48,41 Prozent deutlich darunter lag. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Victoria liegt bei 68,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 64,14 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Grundlegend betrachtet ist Victoria im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 19,27, was einen Abstand von 42 Prozent zum Branchen-KGV von 33,51 bedeutet. Basierend auf diesen fundamentalen Faktoren wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.