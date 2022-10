Victor Grifols Roura zieht sich als Chairperson zurück / Grifols ernennt den Private-Equity-Veteranen Steven F. Mayer zur Executive Chairperson

Weitere Suchergebnisse zu "Grifols":

Barcelona, Spanien (ots) -- Victor Grifols Roura, der 50 Jahre lang in leitenden Funktionen am Aufbau von Grifols beteiligt war, darunter 30 Jahre lang als CEO, tritt als non-executive Chairperson zurück und wird in Anerkennung seiner zahlreichen Beiträge zur Chairperson of Honor ernannt.- Steven F. Mayer, ehemaliger Co-Head of Global Private Equity und Vorsitzender des Investment Committees der privaten Investmentfirma Cerberus Capital Management, L.P., mit mehr als zehn Jahren Erfahrung als Independent Board Member von Grifols, wird zur Executive Chairperson ernannt.- Die Änderungen zeigen einmal mehr, dass sich das Board of Directors auf strategische Ziele, operative Exzellenz und den Abbau von Schulden in der Bilanz konzentriert.Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) gab Änderungen in seinem Führungsteam bekannt und ernannte Steven F. Mayer zur Executive Chairperson, während Victor Grifols Roura als Chairperson zurücktrat und zur Chairperson of Honor ernannt wurde. Beide Änderungen sind ab sofort wirksam.Diese einstimmig beschlossenen Ernennungen sind ein Beleg für das Engagement des Boards, die Führungsposition von Grifols zu stärken, die Umsetzung des strategischen Plans des Unternehmens zu beschleunigen, sich weiterhin auf operative Spitzenleistungen zu konzentrieren und den Wert für alle Aktionäre zu steigern, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung der Verschuldung und der Verbesserung des Cashflow-Profils des Unternehmens liegt."Ich habe die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens damit verbracht, Grifols aktiv zu leiten, und da das Unternehmen grundsätzlich solide ist und in den Händen starker Führungskräfte liegt, war es für mich an der Zeit, mich zurückzuziehen. Es war mir eine Ehre, dem Board von Grifols vorzusitzen und das Unternehmen so viele Jahre lang zu leiten. Ich kenne Steven seit seinem Eintritt in das Board bei der Übernahme von Talecris im Jahr 2011 und weiß, dass seine Erfahrung, seine Kenntnisse, seine Fähigkeiten, sein fundiertes Wissen und seine bedeutende Kapitalmarktexpertise für unser Managementteam bei der Weiterentwicklung von Grifols von großem Wert sein werden", sagte Victor Grifols Roura, jetzt Chairperson of Honor des Board of Directors von Grifols."Es ist ein Privileg, Victor als Chairperson dieses bedeutenden, globalen Gesundheitsunternehmens zu folgen, und ich freue mich sehr darauf, diese Rolle zu einem so wichtigen Zeitpunkt für Grifols zu übernehmen. Obwohl es unmöglich sein wird, Victors Fußstapfen auszufüllen, freue ich mich sehr darauf, mit dem Board, den Co-CEOs und dem gesamten Managementteam zusammenzuarbeiten und sie mit meinem Fachwissen dabei zu unterstützen, die strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen und sich auf operative Exzellenz, nachhaltiges Wachstum bei Umsatz, Rentabilität und Cashflow sowie die Stärkung der Bilanz des Unternehmens zu konzentrieren. Ebenso wichtig ist es für mich, sicherzustellen, dass die von Victor etablierten und stets eingehaltenen Grundwerte des Unternehmens - Integrität, Respekt, Inklusion und Nachhaltigkeit - sowie sein Engagement für die Gesundheit und das Wohlergehen von Patienten auf der ganzen Welt das Unternehmen und sein gesamtes Team auch in Zukunft leiten werden", sagte Steven F. Mayer, jetzt Executive Chairperson des Board of Directors von Grifols.Mayer verfügt über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Gesundheitssektor und ist mit der Branche der aus Plasma gewonnenen Proteintherapeutika bestens vertraut. Er leitete das Team, das Talecris Biotherapeutics von Bayer Healthcare erwarb und ausgliederte, den Umsatz und die Mitarbeiterzahl des Unternehmens steigerte und die Rentabilität und den Cashflow bis zur Fusion mit Grifols im Jahr 2011 drastisch verbesserte, als er in das Board von Grifols eintrat. Neben dem Grifols-Board war er in den Boards of Directors oder vergleichbaren Gremien von mehr als 30 anderen börsennotierten und privaten Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen tätig. Vor seinem Ausscheiden 2018 bei Cerberus, das heute ein Kapital von rund 60 Milliarden US-Dollar verwaltet, konzentrierte sich Mayer als Senior Managing Director, Co-Head of Global Private Equity und Vorsitzender des Investitionsausschusses auf Möglichkeiten zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und des Wertes von Portfoliounternehmen durch operative Planung und Ausführung sowie strategische Initiativen und finanzielle Disziplin.Parallel dazu wird Victor Grifols Roura weiterhin Mitglied des Board of Directors von Grifols bleiben und eine wertvolle Ressource als "proprietärer Direktor" sein. Aufgrund seiner unschätzbaren Beiträge, seiner Führungsqualitäten und seines außerordentlichen Engagements für das Unternehmen wurde er außerdem zur Chairperson of Honor ernannt."Man kann gar nicht genug betonen, was Victor für Grifols und sein gesamtes Ökosystem und insbesondere für die Patienten, deren Leben das Unternehmen verbessert hat, auf der ganzen Welt bedeutet hat", sagte Carina Szpilka, Lead Independent Director im Board of Directors von Grifols. "Victor war der Mann, der Grifols vor 20 Jahren von einem kleinen, hauptsächlich spanischen Unternehmen zu dem globalen, milliardenschweren Marktführer im Gesundheitswesen gemacht hat, der es heute ist. Das gesamte Board ist Victor dankbar und entschlossen, sein Vermächtnis zu würdigen, indem er die vielen Stärken des Unternehmens und die Dynamik der Branche nutzt und gleichzeitig die kontinuierliche Umsetzung des strategischen Plans durch das Managementteam beaufsichtigt. Wir wissen, dass die Ernennung von Steven zur Executive Chairperson die Erreichung dieser Ziele erleichtern wird. Er hat die volle Unterstützung aller Board-Mitglieder und unser Bekenntnis zu strengen Governance-Praktiken."Die Co-CEOs von Grifols, Victor Grifols Deu und Raimon Grifols Roura, äußerten sich ebenfalls zu den Ernennungen. "Victor hat uns immer inspiriert und war unser Vorbild, während wir das Unternehmen in den letzten fünf Jahren geführt haben. Dazu gehörten auch die Herausforderungen, die die Coronavirus-Pandemie mit sich brachte, von der sich das Unternehmen nun rasch erholt. Wir bewundern Steven seit langem sowohl für das, was er und sein Team bei Talecris erreicht haben, als auch für seine Kenntnisse und Beiträge während seiner Tätigkeit in unserem Board. Wir freuen uns darauf, ihn in unser breiteres Team von Weltklasse-Managern und -Mitarbeitern einzuführen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um den Wert für alle Beteiligten zu steigern, indem wir uns weiterhin auf unseren strategischen Plan, auf die operative Umsetzung und auf die Reduzierung unseres Verschuldungsgrads konzentrieren."Über Steven F. MayerSteven F. Mayer ist seit Januar 2011 Director von Grifols, S.A. Er ist derzeit Chief Executive Officer von Iron Horse Acquisition Corp. und von Dedication Capital, LLC, privaten Investmentfirmen, die er gegründet hat. Von 2002 bis 2018 bekleidete er eine Reihe von Führungspositionen bei Cerberus Capital Management, L.P. und Cerberus California, LLC, verbundenen privaten Investmentfirmen, zuletzt als Senior Managing Director, Co-Head of Global Private Equity und Vorsitzender des Cerberus Investment Committee. Er begann seine Private-Equity-Karriere 1992 als Principal bei Apollo Advisors, L.P.Er erwarb einen Bachelor of Arts (cum laude) an der Princeton University und einen Juris Doctor (magna cum laude) an der Harvard Law School und hat an diesen beiden Institutionen sowie an der LUISS, einer Universität in Rom, unterrichtet.Mayer war Mitglied des Board of Directors oder eines gleichwertigen Gremiums einer großen Anzahl von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen in den USA und Europa. Derzeit ist er Mitglied des Aufsichtsrates der Syntellix AG und Mitglied des Verwaltungsrates von PrettyParty, LLC und 9Squared, LLC.Über GrifolsGrifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an.Die Bedürfnisse der Patienten und unser ständig wachsendes Wissen über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben unsere Innovationen bei plasmabasierten Therapien und anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in einem breiten Spektrum von Therapiebereichen: Immunologie, Hepatologie und Intensivmedizin, Pulmologie, Hämatologie, Neurologie und Infektionskrankheiten.Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spendezentren weiter aus, das mit über 400 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der Welt ist.Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Wir liefern hochwertige biologische Produkte für die Life-Science-Forschung, für klinische Studien und für die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Instrumente, Informationen und Services, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachkundige medizinische Versorgung zu gewährleisten.Grifols, mit mehr als 27.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das Standards für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Im Jahr 2021 belief sich der wirtschaftliche Effekt von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern auf 7,7 Milliarden Euro. Zudem schuf das Unternehmen 141.500 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte grifols.comHAFTUNGSAUSSCHLUSSDie in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf historische Daten beziehen, sind "Zukunftsprojektionen und Annahmen". Wörter und Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren", "vorhersagen", "erwarten", "beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols-Gruppe beziehen, werden verwendet, um zukünftige Projektionen und Annahmen zu identifizieren. Diese Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen, Erwartungen und Vorhersagen des Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wider, die einer Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Die zukünftigen Ergebnisse der Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse beeinflusst werden, die mit ihren eigenen Aktivitäten zusammenhängen, wie z.B. ein Mangel an Rohstoffen für die Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt oder Änderungen des regulatorischen Rahmens auf den Märkten, auf denen sie tätig ist, um nur einige zu nennen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols, S.A. übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erstellung dieses Berichts anzupassen, es sei denn, dies ist durch die geltende Gesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien gemäß den Bestimmungen der folgenden spanischen Gesetzgebung dar: Königliches Gesetzesdekret 4/2015 vom 23. Oktober zur Genehmigung der Neufassung des Gesetzes über den Wertpapiermarkt; Königliches Gesetzesdekret 5/2005 vom 11. März und/oder Königliches Dekret 1310/2005 vom 4. November sowie alle Verordnungen zur Weiterentwicklung dieser Gesetze. Darüber hinaus stellt dieses Dokument kein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot oder eine Aufforderung zu einem Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zu einer Abstimmung oder Genehmigung in einer anderen Rechtsordnung dar. Pressekontakt:Grifols Investor Relations & Sustainability:inversores@grifols.cominvestors@grifols.comTel. +34 93 571 02 21