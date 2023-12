Vicplas Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vicplas-Aktie beträgt aktuell 5, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Eine längere Betrachtung des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt einen ebenfalls überverkauften Wert von 21,82, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Vicplas in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,79 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichneten durchschnittlich einen Rückgang von -14,44 Prozent, was bedeutet, dass Vicplas in diesem Zeitraum um -13,36 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance von Vicplas mit einem Rückgang von 16,98 Prozent unter dem Durchschnitt von -10,81 Prozent. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vicplas mit einem Wert von 15,91 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 22,86. Dies entspricht einer Unterbewertung von 30 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Vicplas derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,15 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,158 SGD liegt, was einer Abweichung von +5,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 0,13 SGD zeigt eine Abweichung von +21,54 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" gemäß der technischen Analyse.