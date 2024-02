Vicplas Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vicplas betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 52,38 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI (Wert: 51,52) wird Vicplas als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vicplas einen Wert von 14 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,04 als unterbewertet gilt. Somit erhält Vicplas eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung der Anleger wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren beeinflusst. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Vicplas untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral ist. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Vicplas in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -35,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -17,79 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" lag die Aktie mit -20,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.