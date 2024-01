Vicore Pharma Holding AB Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Vicore Pharma: Analyse von Sentiment, Anleger-Stimmung, Relative Strength Index und technischer Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Vicore Pharma wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Vicore Pharma von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Vicore Pharma-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vicore Pharma verläuft bei 16,42 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 14,46 SEK aus dem Handel ging. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,34 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Insgesamt zeigen die Analysen von Sentiment, Anleger-Stimmung, Relative Strength Index und technischer Analyse eine neutrale bis positive Bewertung für Vicore Pharma.