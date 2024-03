Vicore Pharma Holding AB Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Vicore Pharma liegt bei 24,36, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44 für die Vicore Pharma, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger bei Vicore Pharma in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiv noch negativ Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Vicore Pharma derzeit bei 15,16 SEK verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 14,38 SEK liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 14,07 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Vicore Pharma zeigen eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Vicore Pharma bleibt ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild der Aktie von Vicore Pharma daher als "Neutral" eingestuft.