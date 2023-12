Vicore Pharma Holding AB Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Vicore Pharma-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 16,41 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,9 SEK weicht davon um -9,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 14,36 SEK, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,76 Prozent) des letzten Schlusskurses liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Vicore Pharma-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik damit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Vicore Pharma ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Vicore Pharma beträgt aktuell 42,36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 44,35 Punkten im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie für den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet führt zu einer mittleren Aktivität und einer kaum veränderten Stimmungsänderung für Vicore Pharma. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral".