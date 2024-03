Vicor-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vicor":

Die Aktie von Vicor wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit einer positiven Einstufung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet. Aus diesem Feedback ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Vicor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt weiterhin bei 75 USD. Das bedeutet, dass eine erwartete Kursentwicklung von 97,16 Prozent zu erwarten ist, was mit der positiven Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Vicor.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Vicor. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab und die Häufigkeit der Beiträge zu Vicor im normalen Bereich lag.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vicor-Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 27,29 überverkauft ist, was als positives Signal bewertet wird. Bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich jedoch ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine neutrale Einstufung erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Vicor-Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30 auf, was bedeutet, dass die Börse 30,31 Euro für jeden Euro Gewinn von Vicor zahlt. Dieser Wert liegt 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58 in der Kategorie "Elektrische Ausrüstung", was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und somit positiv eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der verschiedenen Faktoren eine positive Einschätzung für die Aktie von Vicor.