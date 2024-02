Die Vicor-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Vicor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Vicor damit 278,84 Prozent unter dem Durchschnitt von 244,33 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 407,28 Prozent. Vicor liegt aktuell 441,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Vicor im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,05 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 17,05 %. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Vicor haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wird durch die Analyse von Daten aus sozialen Medien festgestellt, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen abbilden. Da bei Vicor in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Vicor daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass die Aktie von Vicor langfristig von den Analysten als "Gut" eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Vicor vor. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 75 USD, was einer Erwartung von 59,78 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit 46,94 USD beträgt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.