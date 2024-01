Vicor Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Vicor":

Die Technische Analyse der Vicor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 52,68 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 39,83 USD liegt, was einer Abweichung von -24,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 40,42 USD, was einer Abweichung von -1,46 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Vicor damit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Vicor eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (16,94 %) eine Unterbewertung darstellt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Vicor als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 38,08 insgesamt 22 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung" (31,33). Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Vicor in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 242,3 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -258,69 Prozent im Branchenvergleich für Vicor führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 165,86 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.