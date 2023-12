Vicor Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Vicor liegt der aktuelle 7-Tage-RSI bei 24,63 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,51, was darauf hindeutet, dass Vicor weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung zu Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Die Analysten haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Vicor auf sozialen Plattformen positiv war, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Vicor-Aktie um -12,42 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +11,83 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vicor-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Vicor im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" sowie der "Elektrische Ausrüstung"-Branche deutlich unterdurchschnittlich abschneidet, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Vicor-Aktie, wobei sie in einigen Bereichen positiv abschneidet, in anderen jedoch unterdurchschnittlich performt.