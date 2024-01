Vicor Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Vicor im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Industrie-Sektor zeigt eine Rendite von -16,39 Prozent, was mehr als 1398 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2310,96 Prozent erzielte, liegt Vicor mit 2327,35 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vicor einen Wert von 38 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,3 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält Vicor in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vicor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 52,57 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 38,73 USD deutlich darunter liegt (-26,33 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein anderes Bild, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Abschließend zeigt die Dividendenpolitik von Vicor ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -16,95 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dessen erhält Vicor eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung der Vicor-Aktie aufgrund der genannten Kriterien.

Sollten Vicor Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Vicor jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vicor-Analyse.

Vicor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...