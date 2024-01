Vicor Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Vicor":

Die US-amerikanische Elektronikfirma Vicor hat kürzlich ihre Dividendenrendite bekannt gegeben, die derzeit bei 0 % liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 % in der Kategorie "Elektrische Ausrüstung", was zu einer schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Vicor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,39 %, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 165,72 % darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 242,71 %, wobei Vicor aktuell 259,1 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist die Aktie von Vicor ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,08 auf, was 22 % über dem Branchendurchschnitt in der Kategorie "Elektrische Ausrüstung" ist. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch eine positive Stimmung in den sozialen Medien und am Meinungsmarkt im Bezug auf Vicor. Überwiegend positive Meinungen wurden veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.