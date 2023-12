Vicor Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Vicor wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 24,63 Punkten, was bedeutet, dass die Vicor-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 36,51, was darauf hindeutet, dass Vicor weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vicor in diesem Aspekt unserer Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Vicor in den letzten zwölf Monaten ergab 1 "Gut"-Einstufung, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 62,58 Prozent darstellt und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Vicor wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite von Vicor liegt bei 0 %, was 16,97 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Vicor.