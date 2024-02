Vicor Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Vicor":

Die Dividendenrendite der Vicor-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 17,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vicor liegt bei 36, was bedeutet, dass die Börse 36,27 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 14 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt im Bereich "Elektrische Ausrüstung". Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage bezüglich Vicor in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Punkt mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was dazu führt, dass Vicor insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Vicor beträgt derzeit 20,57 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,61, was darauf hindeutet, dass Vicor weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Vicor aufgrund dieser Analyse mit einem "Gut" bewertet.