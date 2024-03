Vicon-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Dividendenrendite von Vicon liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -6,33 Prozent im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwei Wochen wurde Vicon von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Vicon verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -8,42 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,56 Prozent für Vicon im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -6,89 Prozent, und Vicon übertraf diesen Durchschnittswert um 31,03 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vicon beträgt 7, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche mit einem KGV von 46 unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.