Vicon Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Vicon hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von 24,14 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Bauwesen"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -8,79 Prozent, während Vicon eine Rendite von 32,93 Prozent verzeichnete. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Vicon wurde in den sozialen Medien diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen haben sich weder positive noch negative Themen rund um Vicon im Meinungsmarkt herauskristallisiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Vicon aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -6,35 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Vicon als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Vicon beträgt 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 46 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Vicon damit unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.