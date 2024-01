Vicon Aktie: Das liegt auf Eis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Vicon beträgt das aktuelle KGV 4, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 47 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Vicon also unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vicon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,128 HKD) weicht somit um +6,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,13 HKD, und der letzte Schlusskurs (0,128 HKD) weicht nur um -1,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vicon-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite für Vicon beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Vicon in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Vicon von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt. Insgesamt wird also auch die Messung der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.