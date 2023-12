Vicon Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sensata Technologies":

Die Vicon-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende. Der Relative Strength Index (RSI) liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei einem neutralen Wert, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Vicon-Aktie derzeit im Vergleich zur 200-Tage-Linie als neutral eingestuft wird, während der GD50 ein "Schlecht"-Signal aufweist. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die Aktie ebenfalls als neutral bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.