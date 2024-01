Vicon Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs von Vicon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" 13,72 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,52 Prozent) liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" von -5,12 Prozent liegt Vicon aktuell 13,13 Prozent darunter, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Vicon eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen einen geringeren Ertrag von 6,34 Prozentpunkten bedeutet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Vicon deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutrale Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vicon beträgt aktuell 4, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 47 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.