Vicon Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vicon-Aktie liegt aktuell bei 4,73, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vicon-Aktie zeigt einen Wert von 23 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. In Bezug auf den RSI auf 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 44,71, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Vicon.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Vicon eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Vicon-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -12,71 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 13,25 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.