Vicon Aktie: Lieber beobachten als handeln

Anleger: Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Vicon untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Vicon eine Performance von -18,24 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -4,13 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Vicon im Branchenvergleich um -14,12 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,36 Prozent im letzten Jahr, und Vicon lag 13,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Derzeit weist Vicon eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 6,34 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,34 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Vicon verläuft derzeit bei 0,12 HKD, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 0,128 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +6,67 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,13 HKD angenommen, was eine Differenz von -1,54 Prozent darstellt und somit ein "Neutral"-Signal für die Vicon-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".