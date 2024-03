Vico Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei der Analyse von Vico haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Vico mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 7,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Der Aktienkurs von Vico zeigt eine Rendite von -27,55 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie"). Dies liegt mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Vico.