Vico Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Vico-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,32 % im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vico-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen im neutralen Bereich, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" für Vico führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Vico-Aktie eine Performance von -25,53 %, was eine Underperformance von -15,39 % im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vico-Aktie der letzten 200 Handelstage um 10 % vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 10 % unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.