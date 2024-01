Vico Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Vico ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Reaktionen. Auch wurde in den Diskussionen weder positiv noch negativ über Vico berichtet. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Vico zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Vico bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,93 Prozent. Aufgrund dessen erhält Vico in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Vico nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV von 8,88 liegt insgesamt 26 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 12,05 im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".