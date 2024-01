Vico Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Vico, ein Unternehmen aus dem Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch, wird derzeit als unterbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,88, was einem Abstand von 26 Prozent zum Branchen-Durchschnitt von 11,96 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, wird der RSI der Vico derzeit bei 50 gehandelt. Dies wird als "Neutral" bewertet, da die Situation weder überkauft noch überverkauft erscheint. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie von Vico im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,13 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Vico damit 9,79 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Vico eine mittlere Aktivität gemessen. Die Diskussionen in den sozialen Medien führen zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Änderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild in Bezug auf die Bewertungen von Vico. Während die fundamentale Bewertung als gut angesehen wird, weisen die Bewertungen im Bereich des Aktienkurses und des Sentiments auf eine eher neutrale bis schlechte Einschätzung hin.