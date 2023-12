Vico Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Aktienkurs des Unternehmens Vico hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -10,14 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -5,99 Prozent für Vico im Branchenvergleich führt. Der "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -10,14 Prozent, was bedeutet, dass Vico um 5,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vico aktuell 8,88 und liegt somit 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12. Von daher gilt die Aktie als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergaben Diskussionen auf sozialen Medien keine eindeutigen Signale. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Vico bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Vico-Aktie aktuell bei 0,08 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,068 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,07 HKD, was einer Differenz von -2,86 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund somit "Neutral".