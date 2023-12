Vico Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Vico hat derzeit ein KGV von 8,88, was 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher in Bezug auf fundamentale Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt Vico mit einer Rendite von -16,13 Prozent im letzten Jahr mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,68 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Vico, ohne signifikant positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vico mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Anleger, die in Vico investieren, erzielen somit einen niedrigeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt zeigt sich, dass Vico gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien erhält, von "gut" aufgrund des niedrigen KGV bis hin zu "schlecht" in Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche und die Dividendenpolitik.