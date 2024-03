Vici Properties, ist immer für eine Überraschung gut!

Die VICI Properties Inc-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 30,37 USD, während der letzte Schlusskurs bei 29,55 USD liegt, was einer Abweichung von -2,7 Prozent entspricht. Ähnliches gilt für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, wo der letzte Schlusskurs 2,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die VICI Properties Inc-Aktie beträgt 50,85 für den 7-Tage-Zeitraum, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 50 für den RSI25. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für den RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber VICI Properties Inc, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend positiv sind. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine neutrale Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus 7 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten ein durchschnittlich positives Rating für die VICI Properties Inc-Aktie. Auch die Kursziele der Analysten deuten auf ein Potenzial für einen Anstieg um 22,96 Prozent hin, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die VICI Properties Inc-Aktie somit eine neutrale Bewertung basierend auf technischen Analysen, Anlegerstimmung und Analysteneinschätzungen.