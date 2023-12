Vici Properties Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) für die VICI Properties Inc beträgt 4,37 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28, was ebenfalls als überverkauft gilt und mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Analysten bewerten die VICI Properties Inc-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Empfehlung liegt ebenfalls bei "Gut", basierend auf einer Kursprognose von 36 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 12,75 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 30,92 USD, während die Aktie selbst bei 31,93 USD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,27 Prozent, was als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 28,98 USD, was einem Abstand von +10,18 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die VICI Properties Inc eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch gab es in den letzten Tagen eine verstärkte negative Diskussion über das Unternehmen VICI Properties Inc. Die statistischen Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben überwiegend Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.