Vici Properties Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber VICI Properties Inc eingestellt waren. Insgesamt gab es vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf der Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält VICI Properties Inc daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führte auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält VICI Properties Inc von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum bezieht. Der RSI der VICI Properties Inc zeigt bei einem Niveau von 66,67 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 65,44 und unterstützt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der VICI Properties Inc insgesamt positiv ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 6 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 36,33 USD, was einer Erwartung von 23,21 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für VICI Properties Inc in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher bekommt VICI Properties Inc in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.