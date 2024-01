Vici Properties Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktivität und Stimmung rund um die VICI Properties Inc wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Analysten bewerten die VICI Properties Inc-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 6 positiven Bewertungen, einer neutralen Bewertung und keiner negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 15,31 Prozent hin, was ebenfalls eine positive Empfehlung darstellt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der VICI Properties Inc bei 31,51 USD, was +4,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +2,04 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die VICI Properties Inc aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die VICI Properties Inc somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, den Analystenbewertungen, der technischen Analyse und dem RSI.