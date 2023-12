Vici Properties Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger technischer Indikator für die Analyse von Aktien. Für die VICI Properties Inc beträgt der RSI aktuell 48,18, was auf Neutralität hinweist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage zeigt jedoch einen Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" bezeichnet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von VICI Properties Inc zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien und eine "Gut"-Bewertung aufgrund positiver Themen. Weiterführende Studien zeigen, dass insgesamt positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 50-Tage-Durchschnitt der Aktie (29,5 USD) über dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 30,85 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein positives Bild, da überwiegend gute Bewertungen vorliegen und das durchschnittliche Kursziel in Höhe von 36,33 USD eine positive Entwicklung des Aktienkurses prognostiziert. Insgesamt wird die VICI Properties Inc daher mit einem "Gut"-Rating versehen.