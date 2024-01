Vici Properties Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Analysten bewerten die Aktie der VICI Properties Inc langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 6 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu gab es im vergangenen Monat eine "Gut"-Bewertung, während es keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen gab. Das Gesamturteil der jüngsten Analysen ist daher "Gut". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 36,33 USD, was einer Erwartung von 14,69 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 31,68 USD beträgt. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine Gesamteinstufung von "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die VICI Properties Inc derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 49,61 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten verstärkt über positive Themen in Bezug auf die VICI Properties Inc. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen, dem RSI, der Sentimentsanalyse und dem Anleger-Sentiment.