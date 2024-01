Vici Properties Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die VICI Properties Inc hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 31,68 USD erreicht, was einem Abstand von +6,1 Prozent zum gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. In Bezug auf den GD200 der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz bei +2,66 Prozent, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" und einer neutralen Langzeiteinstufung führt.

Analysten bewerten die Aktie von VICI Properties Inc langfristig als "Gut", mit 6 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Im vergangenen Monat ergab sich eine ähnliche Einschätzung, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,33 USD, was einer erwarteten Steigerung um 14,69 Prozent entspricht.

Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 49,61, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 37 eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit für die VICI Properties Inc eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse und den Analystenbewertungen.