Vici Properties Aktie - Einschätzung der aktuellen Lage

In den letzten drei Monaten haben sechs Analysten Vici Properties-Aktien bewertet, wobei fünf eine positive Bewertung abgaben und eine neutrale Bewertung abgegeben wurde. Insgesamt ergibt sich somit eine gute Einschätzung der Aktie. Interessant ist auch die jüngste Betrachtung des vergangenen Monats, in der vier positive Bewertungen und eine neutrale Bewertung vorliegen.

Die durchschnittliche Kursziel-Prognose, die von den Analysten ermittelt wurde, liegt bei 37,68 US-Dollar – ein Aufwärtspotential von 23,42 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 29,86 US-Dollar.

Es lässt sich also eine Empfehlung ableiten: Kaufen Sie Vici Properties-Aktien zum Preis von 37,68 USD.

Analyse der Vici Properties Kursentwicklung aus technischer Sicht

Aktuell notiert die Vici Properties Aktie bei 29,86 USD und der gleitende...