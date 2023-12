Vici Properties Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

VICI Properties Inc: Aktienanalyse und Bewertung

Die Analyse der Analystenmeinungen zu VICI Properties Inc zeigt, dass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung erhält. In den letzten zwölf Monaten wurden 6 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben. Kurzfristig betrachtet, wurde die Aktie innerhalb eines Monats mit einer positiven Bewertung beurteilt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,33 USD, was einem potenziellen Anstieg von 14,18 Prozent entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für VICI Properties Inc liegt bei 39,19 Punkten und erhält damit eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier überverkauft ist, und wird deshalb mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Das Kriterium "Sentiment und Buzz" wird deshalb mit "Gut" bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der VICI Properties Inc von 31,82 USD ein "Neutral"-Signal darstellt, da er sich mit 3,14 Prozent Entfernung vom GD200 befindet. Der GD50 zeigt hingegen ein Kursniveau von 29,38 USD an und wird daher als "Gut"-Signal bewertet.

Zusammenfassend erhält die Aktie von VICI Properties Inc eine insgesamt positive Beurteilung basierend auf den verschiedenen Analysen.