Vici Properties Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) für die VICI Properties Inc-Aktie zeigt keine überkauften oder -verkauften Titel. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bewerten die Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von VICI Properties Inc um 6,27% vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage abweicht. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -12,02%. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen zeigen eine positive Stimmung und Meinung über das Unternehmen. In den letzten Wochen gab es überwiegend positive Themen rund um den Wert. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Gut" Aktie.

Das Sentiment und der Buzz um VICI Properties Inc haben sich in den letzten Wochen positiv entwickelt. Die Veränderung des Stimmungsbildes wird als "Gut" bewertet. Die Anzahl der Beiträge hingegen hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird VICI Properties Inc in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Gut" bewertet.

