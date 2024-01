Vicarious Surgical Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Vicarious Surgical Inc":

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Vicarious Surgical liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und zeigt ebenfalls eine neutral bewertete Situation.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Vicarious Surgical-Aktie abgegeben, wovon eine als neutral eingestuft wurde. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 0,6 USD, was ein Aufwärtspotential von 45,99 Prozent bedeutet und somit eine positive Empfehlung darstellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vicarious Surgical derzeit bei 1,26 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,411 USD erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen eine positive Bewertung mit einem Abstand von 17,43 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion zeigen signifikante Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Vicarious Surgical-Aktie überwiegend neutrale Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Analysteneinschätzung, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz.