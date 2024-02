Vicarious Surgical Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Vicarious Surgical Inc":

Die Aktie der Vicarious Surgical wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0,6 USD. Dies bedeutet eine Erwartung von 71,43 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,35 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Vicarious Surgical von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", da in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,96 USD für die Vicarious Surgical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,35 USD, was einer Abweichung von -63,54 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vicarious Surgical überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 59,08, was bedeutet, dass Vicarious Surgical weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält das Vicarious Surgical-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.