Tokio/München (ots) -Jährliche Preisverleihungen würdigen herausragende Unternehmen, Produkte, technische Innovationen und Menschen in der globalen Automobil- und CybersicherheitsbrancheVicOne (https://www.vicone.com/), ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilbranche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den 2023 "AutoTech Breakthrough Award" im Bereich E-Fahrzeuge in der Kategorie Overall Charging Station Innovation of the Year und den 2023 "CyberSecurity Breakthrough Award" im Bereich Unified Threat Management in der Kategorie Intrusion Detection Solution (IDS) of the Year gewonnen hat.VicOne erhielt den 2023 "AutoTech Breakthrough Award (https://autotechbreakthrough.com/)" für seine Lösung zum Schutz der Stromversorgungsinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicle Supply Equipment, EVSE), die auf dem xZETA (https://vicone.com/products/xzeta) System von VicOne für Sicherheitslücken-Management und Intrusion Detection and Prevention (IDPS) basiert. Die EVSE-Sicherheitslösung von VicOne wurde für ihre Qualität, ihre Benutzerfreundlichkeit, ihre Funktionalität sowie ihre Innovation ausgezeichnet und:- Verkürzt den Prozess des Sicherheitslücken-Managements von sechs Monaten auf zwei Wochen.- Ermöglicht es den Herstellern von E-Mobil Ladestationen, die zum Patent angemeldete virtuelle Patching-Technologie von VicOne für eine effektive Behebung von Sicherheitslücken zu nutzen und bereits den vollen Schutz zu genießen, obwohl die Softwareanbieter durchschnittlich erst 102 Tage später entsprechende Patches anbieten.- Erlaubt die Priorisierung nach Gefahrenlevel, sodass sich Hersteller von Ladestationen auf die kritischen 10% der Sicherheitslücken konzentrieren können, die am wahrscheinlichsten ausgenutzt werden.- Deckt 27 % mehr Sicherheitslücken ab als die NVD (National Vulnerability Database) und identifiziert Zero-Day-Schwachstellen, nicht gemeldete Schwachstellen und gemeldete Schwachstellen.- Ermöglicht den Herstellern von Ladegeräten die proaktive Erkennung von Sicherheitslücken und Ransomware-Risiken sowie die zentrale Verwaltung von Software Bill of Materials (SBOMs) Leitfäden, was den Arbeitsaufwand bei der Ermittlung potenzieller Cyberrisiken verringert.Bei der diesjährigen Verleihung der "AutoTech Breakthrough Awards" wurden mehr als 1.600 Nominierungen aus mehr als 15 verschiedenen Ländern ausgewertet und die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Markt für Automobil- und Transporttechnologie ausgezeichnet.Mit dem "CyberSecurity Breakthrough Award (https://cybersecuritybreakthrough.com/)" wurde VicOne für sein reibungslos funktionierendes IDS-/IPS-System xCarbon (https://vicone.com/products/xcarbon) ausgezeichnet, das Sicherheit und Systemzuverlässigkeit in Fahrzeugen bietet.- Die xCarbon Lösung benötigt nur minimale CPU- und Speicherressourcen, während sie abnormale Systemaktivitäten, Netzwerkbedrohungen, Cyberangriffe und Controller Area Network (CAN)-Anomalien effektiv erkennt. Das modulare Design ermöglicht es Automobilherstellern, abgestimmt auf die Spezifika der jeweiligen ECU-Steuergeräte oder Fahrzeugarchitekturen, bestimmte Suchverfahren nach Cyberangriffen zu aktivieren oder zu deaktivieren und so unnötigen Ressourcenverbrauch zu reduzieren.- xCarbon bietet für 102 Tage einen fortschrittlichen Cyberschutz, indem es die Analyse von Cyberangriffen in präzise Erkennungsregeln umsetzt und nahezu keine Fehlalarme erzeugt. Dies erhöht die Genauigkeit der automatisierten Erkennungsprozesse und visualisiert den Angriffsverlauf über verschiedene ECU-Steuergeräte hinweg, was eine schnelle Untersuchung erleichtert.Die jährlichen "CyberSecurity Breakthrough Awards" sind die umfassendste Bewertung von Unternehmen und Lösungen im Bereich der Cybersicherheit. Sie zeichnen die besten Produkte, Lösungen und Unternehmen auf dem umfangreichen Markt für Informationssicherheit aus.Ebenfalls im Oktober 2023 gab das Beratungsunternehmen Frost & Sullivan bekannt, dass VicOne mit dem "Competitive Strategy Leadership Award 2023" für seine Cybersecurity-Software ausgezeichnet wird (https://www.vicone.com/company/press-releases/frost-and-sullivan-recognizes-vicone-with-the-2023-competitive-strategy-leadership-award). Laut der Ankündigung von Frost & Sullivan (https://www.frost.com/news/press-releases/frost-sullivan-recognizes-vicone-with-the-2023-competitive-strategy-leadership-award-for-delivering-a-highly-differentiated-portfolio-of-cybersecurity-software-for-the-automotive-industry/) glänzt VicOne in der japanischen automobilen Cybersicherheitsbranche mit seiner fundierten Fachkenntnis, seinen starken Bemühungen zur Produkterweiterung, seinen strategischen Partnerschaften, seiner flexiblen Preisgestaltung, seiner hochqualifizierten Bedrohungsanalyse (Threat Intelligence) und seinen hervorragenden Kundenserviceteams."Da die Automobilindustrie immer stärker vernetzt ist, werden Cyberangriffe auf Autos sowie E-Mobil Ladestationen weiter zunehmen, und die Cyberabwehr muss damit Schritt halten", so Max Cheng, CEO von VicOne. "Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir diese drei renommierten Auszeichnungen für technologische Innovationen und Marktführerschaft erhalten haben, mit denen der hohe Schutzfaktor unserer Lösungen und unsere tiefgreifende Sicherheitsexpertise in der globalen Automobilindustrie gewürdigt werden. Unser umfassendes Portfolio an zielgerichteter Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für OEMs und Tier-1-Zulieferer ermöglicht es uns, den Cyberkriminellen, die unsere Sicherheit und Privatsphäre bedrohen, immer einen Schritt voraus zu sein."Über VicOne:Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter vicone.com.