SOCHAUX (Frankreich) / TAIPEH (Taiwan) (ots) -VicOne (https://www.vicone.com/), ein führender Anbieter von Cybersecurity-Lösungen für die Automobilindustrie, wird am ersten Auto-ISAC Europe Cybersecurity Summit (https://automotiveisac.com/2023-europe-summit) in Frankreich (13.-14. Juni 2023) teilnehmen, der zum Thema "The Future of Connected Security" veranstaltet wird. Im Rahmen der Partnerschaft mit der Organisation Auto-ISAC (ISAC = Information Sharing and Analysis Center) trifft VicOne auf der Veranstaltung im Musée de L'Aventure Peugeot in Sochaux (Frankreich) auf die Elite der Automobilhersteller und Zulieferer. Mit seiner Expertise trägt VicOne dazu bei, software-basiert Fahrzeuge sicherer zu machen und zu beeinflussen, wie Automobilhersteller, Zulieferer und Softwareanbieter zum Wohl und Schutz der Kunden zusammenarbeiten.Die Smart-Cockpit-Protection-Lösungen von VicOne adressieren das veränderte Verhalten der Nutzer von vernetzten Autos und Elektrofahrzeugen und deren Einfluss auf die Cybersicherheit, während sie gleichzeitig die Automobilhersteller (OEMs) dabei unterstützen, sich auf die zunehmenden Cyberangriffe mittels schlüsselloser Zugangssysteme, Ladestationen und Infotainment Systemen (IVI) in Fahrzeugen vorzubereiten. Die neuen VicOne Cybersecurity-Lösungen, die auf dem Event vorgestellt werden, bestehen zum einen aus der Smart Cockpit Security App, die den Datenschutz in IVI-Systemen sicherstellt, und zum anderen aus dem Smart Cockpit Mobile SDK (Software Development Kit) zum Schutz anderer fahrzeuginterner Begleit-Apps, wie sie etwa von OEMs vorinstalliert werden. In Kombination mit anderen Cybersecurity-Lösungen von VicOne profitieren OEMs von einem hochklassigen Multilayer Cyber-Schutz, der von der System- bis zur Anwendungsebene reicht.Die Auto-ISAC Summits sind Konferenzen zur Cybersicherheit in der Automobilindustrie, die Einblicke von Herstellern, Zulieferern, Vordenkern, Gesetzgebern, Praktikern und anderen Interessenvertretern bieten und das Engagement sämtlicher Mitglieder für eine Kultur des Vertrauens, Austauschs, Lehrens, Lernens und gemeinsamen Handelns unterstreichen. Auto-ISAC selbst ist eine brancheninterne Organisation zum Austausch und zur Analyse von aufkommenden Cybersicherheitsrisiken für Fahrzeuge und zur kollektiven Verbesserung der Cyberabwehr von Fahrzeugen in der gesamten globalen Automobilindustrie, einschließlich der Erstausrüster von leichten und schweren Nutzfahrzeugen, der Zulieferer und des Nutzfahrzeugsektors.Gemäß dem Auto-ISAC-Motto "Ein Angriff auf einen, ist ein Angriff auf alle" teilt VicOne das Ziel des Summits, sicherheitsrelevante Cyber-Vorfälle im Automobilsektor zu beseitigen. Daher beteiligt sich das Unternehmen nicht nur als Sponsor des Events, sondern veranstaltet auch eine Podiumsdiskussion für Experten und teilt so seine Erfahrungen und Erkenntnisse mit den Teilnehmern. William Dalton, Vice President und Managing Director Europe bei VicOne, wird das Unternehmen zunächst den Auto-ISAC-Mitgliedern vorstellen und dann an der Expertenrunde zum Thema "Driving Automotive Cybersecurity Forward for Future-Ready Vehicle Protection" am 13. Juni (11:30 Uhr bis 12:00 Uhr) teilnehmen.Das Expertenrunde wird diskutieren, wie die Digitalisierung der Automobilindustrie die Zukunft der Mobilität beeinflussen und neu definieren wird. So stellt etwa der VicOne-Bericht zur Cybersicherheit in der Automobilindustrie 2022 (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__vicone.com_reports_2022-2Dautomotive-2Dcybersecurity-2Dreport-23s3-2Dreport-2D2022&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=gFiCiQWVJQMMF-hjaBJY6xIdTGE6S0DCi0GJgqoTbxY&m=OS1kDzhBG-5Sdlm5hzHDsOJzypt6gJCv9w4qL3hv2yk&s=Lto4ODbtLViiZypvLKxoS83cAdSqeX73IWrtxt8FkCs&e=) fest, dass 67 % der am stärksten von Cyberangriffen betroffenen Unternehmen Zulieferer sind. Auf Basis dieser Analyse wird es umfassende Gespräche über das Ökosystem der Automobilindustrie, die SDV (Software Defined Vehicle) -Sicherheit und das Sicherheitsdesign geben. Ein wichtiges Ziel ist es, das Potenzial von Software-Bedrohungen und -Schwachstellen zu analysieren, die größten Herausforderungen für die Automobilindustrie zu identifizieren und herauszufinden, wie Cyberkriminelle diese nutzen können, um Software-definierte Fahrzeuge zu kompromittieren - und wie die Automobilindustrie darauf reagieren kann.Zu den Diskussionsteilnehmern gehören:- William Dalton: VP VicOne Europa- Damian Barnett: CTO DXC Luxoft- Aurélien Hars: Sen. Manager, Cybersecurity & OTA Vehicle Architecture APTIV- Jorge Wallace Ruiz: Cyber Sec. Tech. Officer of DEKRA Testing and CertificationWie William Dalton erklärt: "Es ist uns eine Ehre, am ersten Auto-ISAC Cybersecurity Summit in Europa teilzunehmen. Damit unterstreichen wir unser Engagement, uns aktiv in die Experten-Gemeinschaft einzubringen und unsere Erkenntnisse über Sicherheit, Bedrohungen und Risiken in der Automobilindustrie zu teilen. So werden wir unser Fachwissen und unsere jahrelange Erfahrung beisteuern, wie die Mobilität von morgen am besten gegen Cyberangriffe abgesichert und die privaten Daten der Fahrzeugnutzer erfolgreich geschützt werden können. Wir freuen uns auf den Austausch mit allen anderen Experten und Fachbesuchern."Dr. Martin Emele, European Director bei Auto-ISAC Europe ergänzt: "Es freut mich sehr, dass VicOne am ersten Auto-ISAC Cybersecurity Summit in Europa teilnimmt. Ihre Expertise und Erkenntnisse im Bereich der Automobil-Cybersicherheit werden einen bedeutenden Beitrag zu unserem Ziel leisten, eine Kultur des Vertrauens, der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Handelns bei der Bewältigung aufkommender Cybersicherheitsrisiken in der Automobilindustrie zu fördern. Wir freuen uns auf ihre innovativen Beiträge und die spannende Expertenrunde auf dem Summit."Besuchen Sie VicOne auf dem Auto-ISAC Europe Cybersecurity Summit (https://automotiveisac.com/2023-europe-summit) in Sochaux, Frankreich (13.-14. Juni) und lassen Sie sich die Smart Cockpit Cybersecurity-Lösungen vor Ort demonstrieren.Über VicOne:Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. Pressekontakt:Pressekontakt VicOne in Europa:GlobalCom PR-Network GmbHMartin Uffmann / Slavena Radevamartin@gcpr.net / slavena@gcpr.netTel.: +49 (0)89 360 363-41 / -50