Vibropower Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Vibropower hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,81 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -65,64 Prozent bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um -8,17 Prozent gefallen sind. Zudem liegt Vibropower auch 66,33 Prozent unter der mittleren Rendite des "Industrie"-Sektors, die bei -7,48 Prozent lag. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Vibropower ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,03 auf, was 40 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (21,71). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und ergibt aus fundamentaler Sicht die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Vibropower liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 90, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Vibropower 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt, und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.