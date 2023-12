Vibropower Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Vibropower hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -56,92 Prozent verzeichnet, was mehr als 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche lag bei -4,82 Prozent, wobei Vibropower mit 52,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Vibropower war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Technisch gesehen liegt der aktuelle Kurs von Vibropower bei 0.031 SGD und ist damit +3,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -22,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt, weist bei Vibropower einen Wert von 57,14 auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,94 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.