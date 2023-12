Vibropower Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Vibropower hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -56,92 Prozent erzielt, was mehr als 51 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die bei -6,56 Prozent liegt, schneidet Vibropower mit 50,37 Prozent deutlich schlechter ab. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vibropower-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,031 SGD weicht davon um -22,5 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 0,03 SGD, wobei der letzte Schlusskurs nur um +3,33 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Vibropower in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Bewertung für Vibropower. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.