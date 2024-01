Vibropower Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Vibropower war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vibropower-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 SGD lag, was einem deutlichen Unterschied von -47,5 Prozent zum letzten Schlusskurs (0,021 SGD) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,03 SGD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-30 Prozent Abweichung), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Vibropower in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,92 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -52,04 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors (-5,43 Prozent) liegt Vibropower um 51,49 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Vibropower auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Vibropower-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.