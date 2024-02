Vibropower Aktie: Alles unter Kontrolle?

Derzeit schüttet Vibropower niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 3,95 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,95 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Vibropower zeigte sich bei dieser Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb die Redaktion wiederum eine "Neutral"-Bewertung ableitet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen rund um Vibropower auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vibropower ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da der RSI7 aktuell bei 50 Punkten liegt, was anzeigt, dass Vibropower weder überkauft noch -verkauft ist. Allerdings liegt der 25-Tage-RSI bei 100, was bedeutet, dass Vibropower hier überkauft ist. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Schlecht" eingestuft. Zusammen erhält das Vibropower-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.