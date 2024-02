Vibrant Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Vibrant in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Ein wichtiger technischer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem RSI von 30 wird ein Wert als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Vibrant liegt bei 30, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,76 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Dividendenrendite von Vibrant beträgt 1,64 Prozent, was 4,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,8 Prozent in der Luftfracht- und Logistikbranche liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vibrant bei 261,26, was über dem Branchendurchschnitt von 35,53 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.