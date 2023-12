Vibrant Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

In den letzten vier Wochen haben sich keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Vibrant in den sozialen Medien gezeigt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz wurden als neutral bewertet. Daher erhält die Aktie von Vibrant auf dieser Ebene ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) weist für Vibrant einen Wert von 33,33 auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,74 und ergibt somit eine Einstufung als "Schlecht" für die vergangenen 25 Tage. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In den sozialen Medien wurden die überwiegend privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,07 SGD liegt, während die tatsächliche Aktie bei 0,052 SGD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -25,71 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 weist einen Stand von 0,06 SGD auf, was einer Distanz von -13,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Vibrant daher eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.