Vibrant Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Aktienkurs des Unternehmens Vibrant hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Industrie liegt der Wert 21,03 Prozent unter dem Durchschnitt von -5,43 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Luftfracht und Logistikbranche beträgt -5,75 Prozent, wobei Vibrant aktuell 20,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Vibrant als neutral ein. Der RSI7 beträgt 16,67 und der RSI25 liegt bei 35,71, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber Vibrant. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vibrant-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,066 SGD deutlich darunter liegt (-5,71 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,06 SGD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Vibrant-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.